Quotidiano.net - Ita-Lufthansa, via libera dall’Ue alla fusione. Il closing dell’operazione per l’inizio del 2025

Roma, 29 novembre 2024 - L'Ue ha approvato in via definitiva latra Ita Airways e. Le parti potranno ora procedere aldell'operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro. "La chiusura dell'accordo è attualmente prevista per l'inizio del", fa sapere il colosso tedesco definendo l’autorizzazione di Bruxelles “una pietra miliare”. Soddisfatto anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. "Dopo Mps anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l'ultimo miglio", dice il titolare del Tesoro. Dal travagliato negoziato all’ok Il viaè arrivato entro la scadenza del mandato della prima Commissione von der Leyen dopo il travagliato negoziato tra il Mef e il colosso dei cieli tedesco sulle condizioni della, complicato drichiesta tedesca di uno sconto sull'investimento e culminato poi in un'intesa raggiunta a pochi minuti dscadenza per l'invio dei documenti a Bruxelles entro la scadenza dell'11 novembre.