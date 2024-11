Ilrestodelcarlino.it - Ex galoppatoio, il Comune punta all’acquisizione: prima si deve valutare la qualità del terreno

Prosegue il percorso comunale verso l’acquisizione, possibile, dell’ex: ieri mattina il sindaco Antonio Spazzafumo e il vice Tonino Capriotti hanno incontrato i referenti dell’Agenzia del Demanio ad Ancona per capire come procedere. Si sa che l’area in zona molo sud farebbe gola all’ente perché, una volta acquisita, potrebbe disporne per ‘allungare’ il centro da viale Buozzi, e prevedere eventi sia lì che all’ex bocciofila, una volta rimessa in sesto. Di più: il lotto potrebbe ospitare un voluminoso monumento di Pericle Fazzini. In tal senso, l’idea sarebbe di aprire al traffico viale Marinai d’Italia, spostare le bancarelle all’ex bocciofila e pedonalizzare via delle Tamerici, che diventerebbe un’ampia terrazza sul mare. L’utilizzo di queste aree però è ancora oggetto di congetture e poco più, mentre ieri si è fatto il punto sui percorsi da fare per portare avanti l’iniziativa.