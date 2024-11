Ilgiorno.it - Donne che fanno squadra. Il viaggio fotografico in “rosa” che abbatte gli stereotipi

Leggi su Ilgiorno.it

Distruggere i luoghi comuni che hanno al centro il rapporto trae motori, un impegno che per quanto riguarda il Museo Fratelli Cozzi di Legnano va da sempre di pari passo con l’attività quotidiana: a tenere alta la bandiera di questa crociata è anche questa volta la terza edizione di "e motori? Gioie e basta", un progettoideato dal Museo Fratelli Cozzi e una mostra itinerante che ritraeche si sono distinte in ambito istituzionale, professionale, personale, sociale, culturale e che per questo vengono chiamate a smontare i già citati luoghi comuni. Il progetto è stato ideato da Elisabetta Cozzi, fondatrice e presidente del Museo Fratelli Cozzi ed è una iniziativa dell’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi. A immortalare le 40 testimonial scelte per la terza edizione è ancora Camilla Albertini, che ha curato anche le edizioni precedenti e che è stata chiamata a ritrarre lea bordo delle automobili della collezione museale, facendo emergere l’identità e il loro carisma.