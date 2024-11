Cityrumors.it - Canone Rai, la Lega non molla e lo ripresenta. Cosa farà Forza Italia?

La polemica che diviso la maggioranza e ha indispettito la Meloni forse riparte con il Carroccio che appare intenzionato are la propostaUna disputa che doveva restare circoscritta ma che invece è diventato di dominio pubblico. Prima con la votazione in Commissione, poi con le dichiarazioni da una parte e dall’altra. Si è aperto il varco che Meloni non voleva si aprisse. E ora si cerca di ristabilire una sorta di quiete dopo la tempesta.Rai, lanone lo? (Ansa Foto) Cityrumors.itTutto sembra tranne che ci sia una calma, anche perché le avvisaglie di un nuovo scontro sembrano esserci tutte, se non altro perché sia lasianon fanno che punzecchiarsi da giorni sulRai.A rimpolpare il tutto è il leghista Stefano Candiani, colui che ha portato avanti questa idea della riduzione delRai ed è tra l’altro il primo firmatario della proposta di legge che per primaprevede di aumentare di un punto percentuale il tetto pubblicitario per la Rai, riducendo così progressivamente del 20% ogni anno il