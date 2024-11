Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Grave Segnalazione Fabio, Lui Abbandona!

Leggi su Uominiedonnenews.it

: arriva unasuche cambia tutto nel rapporto con Gemma ed il cavaliere lascia lo studio. Novità per Tiziana e Gabriele!È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, che ha segnato in maniera apparentemente definitiva la fine dell’idillio tra Gemma e. Sul cavaliere è infatti arrivata unamoltoed importante secondo cui avrebbe una compagna in Spagna. C’è stato poi spazio anche per gli altri protagonisti.su, lui lascia lo studio!Da poco si è conclusa una nuova registrazione di. La puntata si è aperta con Gemma eal centro dell’attenzione. Innanzitutto si riparte dalla puntata precedente, con un filmato che mostra Tina che, al termine della precedente registrazione, è andata a lasciare dell’intimo sexy nel camerino di Gemma per permetterle di prepararsi al meglio all’esterna con