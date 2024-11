Romadailynews.it - Almanacco del 29-11-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

del giorno venerdì 29 novembre buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Saturnino di Tolosa Martire protettore delle corride ore i nati di oggi Jacques Chirac Joel coemm e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Roger il fogliettino Dov’è dov’è il fogliettino con tutti gli auguri e allora abbiamo a fare tantissimi auguri di buon compleanno a Matilde a Veronica a Roberto buona giornata anche a Sabrina Tantissimi auguri Siete tantissimi a Corrado Marco Alessandro e Veronica E allora il viaggio nel tempo oggi ti porta in quelle 29 novembre ma del 1947 lo stato d’Israele con ancora negli occhi gli orrori del secondo conflitto mondiale terminato danni prima le istituzioni internazionali si trovarono impegnati in una complessa fase di ridefinizione della geografia di alcuni territori che avrebbe segnato profondamente gli equilibri politici dei successivi decenni ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto tanti bravi e restate in nostra compagnia al parco del giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa