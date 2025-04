Thesocialpost.it - Davide Lacerenza, la rivelazione di Cruciani: “Non ha avuto un ictus ma un TIA, un attacco ischemico transitorio”

è stato dimesso dal policlinico di Milano nel pomeriggio di giovedì 3 aprile, dopo il ricovero per un problema di natura neurologica. Lo aveva anticipato Giuseppenella trasmissione La Zanzara su Radio24, spiegando che gli esami avevano escluso un, confermando invece un TIA (ischemia transitoria). Anche l’avvocato di, Liborio Cateliotti, ha confermato che non verrà richiesta alcuna modifica delle misure di detenzione.Leggi anche: Caso Ramy, lo sfogo didopo la perizia: “Avete massacrato i carabinieri, vergognatevi”Le accuse nell’inchiesta sui locali di Milano, proprietario della Gintoneria e del Malmaison, era stato posto agli arresti domiciliari lo scorso 4 marzo nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto anche la sua ex compagna Stefania Nobile e il suo collaboratoreAriganello.