Ilfattoquotidiano.it - Naike Rivelli protesta con una testa di pecora insanguinata al Duomo di Milano: “Ecco il resto della tua maglia di lana. È un prodotto di crudeltà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giovedì 3 marzo, aha fatto tremare il mondomoda., attrice e cantante, ha impugnato una “di” davanti al, accompagnata da un cartello con la scritta provocatoria: “iltuadi”. La performance fa parte di una campagnaPETA in vista del Woolmark Prize, il premio dedicato allache si tiene proprio in questi giorni nel capoluogo lombardo.Il messaggioPETA è chiaro e diretto: lanon è un materiale privo di sofferenza. Come spiegato da Patrizia Re, consulente aziendalePETA, “nell’industria, le pecore terrorizzate vengono immobilizzate e tosate in modo aggressivo, spesso ferite e lacerate durante il processo”.La scelta di scrivere a Versace si ricollega alla presa di posizione che la stessa Donatella Versace aveva ufficializzato nel 2018: “Ne sono fuori”.