Il mare è più alto di 100 metri rispetto a 30mila anni fa | lo rivela uno studio dell' Unipi

mare lungo la costa atlantica dell’Africa è più alto di oltre 100 metri rispetto a 30.000 anni fa. È quanto emerge da uno studio coordinato dal professor Matteo Vacchi del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, pubblicato sulla rivista Nature Communications. La ricerca dimostra come il livello dell’Atlantico sia stato fortemente influenzato dai cambiamenti climatici e dalla fusione delle calotte glaciali. "Studiando le fluttuazioni avvenute negli ultimi 30.000 anni – spiega Vacchi – potremmo affinare i modelli climatici e migliorare le previsioni sulle reazioni del sistema Terra rispetto ai cambiamenti attuali. Molte regioni costiere africane, comprese città densamente popolate e ambienti naturali sensibili, sono direttamente minacciate dall'innalzamento del livello del mare. Lanazione.it - Il mare è più alto di 100 metri rispetto a 30mila anni fa: lo rivela uno studio dell'Unipi Leggi su Lanazione.it Pisa, 4 aprile 2025 - Il livello attuale dellungo la costa atlantica’Africa è piùdi oltre 100a 30.000fa. È quanto emerge da unocoordinato dal professor Matteo Vacchi del Dipartimento di Scienzea Terra’Università di Pisa, pubblicato sulla rivista Nature Communications. La ricerca dimostra come il livello’Atlantico sia stato fortemente influenzato dai cambiamenti climatici e dalla fusionee calotte glaciali. "Studiando le fluttuazioni avvenute negli ultimi 30.000– spiega Vacchi – potremmo affinare i moi climatici e migliorare le previsioni sulle reazioni del sistema Terraai cambiamenti attuali. Molte regioni costiere africane, comprese città densamente popolate e ambienti naturali sensibili, sono direttamente minacciate dall'innalzamento del livello del

Il mare è più alto di 100 metri rispetto a 30mila anni fa: lo rivela uno studio dell'Unipi. L’allarme della Nasa per la Puglia: mare più alto di 65 cm in 100 anni. Da oggi Francavilla al Mare è più sicura: installate circa 100 telecamere di videosorveglianza sul territorio [VIDEO]. Mare, lanciato l'allarme globale | La NASA: l'innalzamento dei prossimi anni sarà maggiore di quello degli ultimi 100. Russia, naufrago ritrovato vivo dopo 66 giorni: ha perso 50kg, morti davanti a lui il fratello e il nipote. Il livello del mare aumenta: che cosa succederà nei prossimi 30 anni?. Ne parlano su altre fonti

L’allarme della Nasa per la Puglia: mare più alto di 65 cm in 100 anni - Se l'inquinamento atmosferico e il surriscaldamento globale andranno avanti con il ritmo degli ultimi anni, nel 2100 il mare a largo delle coste pugliesi sarà più alto in media ... (quotidianodipuglia.it)

Già voglia di mare? Ecco le 25 spiagge più belle al mondo secondo i turisti dove andare nel 2025 - La classifica Travellers' Choice Best of the Best di Tripadvisor premia le località balneari più amate dai turisti globali, molte delle quali fruibili anche quando in Italia fa freddo. Il Belpaese non ... (quotidiano.net)

Una delle piazze sul mare più grandi d’Europa è appena a due ore da Firenze - Ad esempio pochi sanno che in Toscana c’è una delle piazze a picco sul mare più grandi d’Europa. Stiamo parlando della Piazza Bovio di Piombino, una terrazza sulle isole che dovremmo visitare almeno ... (money.it)