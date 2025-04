Ilfattoquotidiano.it - “Cosa c’è di sbagliato?”. Boris Becker si scusa per il post sulla morte di Hitler

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex tennista tedescosi èto tramite il suo avvocato per l’equivoco causato da un commento da lui pubblicato onlinedi Adolf. La sera di mercoledì 2 aprile,ha condiviso undi un altro utente sul social media X in cui si sosteneva che il dittatore nazista si trovasse in Sud America dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.ha commentato ilscrivendo: “Wow.c’è diin tutti quei film che dicono cheè morto in Germania e in Austria?”.Interrogato in merito dall’agenzia di stampa tedesca dpa, l’avvocato diha dichiarato che il tennista non intendeva avallare il messaggio originale, che riprendeva una teoria del complotto, ma piuttosto esprimere il suo stupore “perché allora tutto ciò che aveva imparatodi Adolfda tutti i film sarebbe”.