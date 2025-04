Anteprima24.it - Giovane deceduta al “Rummo”, la procura indaga sul medico che l’ha operata

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Studio3A-Valore S.p.A.: C’è un primoto per la tragica morte, a soli 25 anni, di Carmela, ladi Castellammare di Stabia (Napoli)il primo aprile 2025 all’ospedaledi Benevento: si tratta di S. G., 55 anni, di e con studio nella stessa Castellammare, il cardiochirurgo che ha sottoposto la donna, affetta da una patologia cardiaca, ad un intervento per la sostituzione della valvola aortica che le era stata impiantata nel 2012, e che dava dei problemi, passando da una protesi meccanica a una biologica, intervento effettuato a fine marzo presso la Casa di cura Montevergine di Mercogliano (Avellino). Un’operazione che sembrava riuscita, tanto che la paziente, dopo alcuni giorni di degenza presso la struttura avellinese, lunedì 31 marzo era stata trasferita alla clinica Maugeri di Telese Terme, nel Beneventano, per la riabilitazione cardiologica, ma qui, a meno di 24 ore dal ricovero, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e a nulla sono valsi gli sforzi per salvarla dei medici del “”, dove la venticinquenne era stata infine trasportata d’urgenza in ambulanza giungendovi in uno stato di shock settico e in una situazione ormai compromessa: nel pomeriggio di martedì 1 aprile è spirata.