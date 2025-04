Incendio a Stromboli sì del Comune alla transazione con la produzione della fiction sulla Protezione civile

alla 11 Marzo Film srl, società coinvolta nell'Incendio che, sviluppatosi sul set della fiction sulla Protezione civile, il 25 maggio del 2022 carbonizzò la vegetazione dell'isola di Stromboli. Proposta avanzata anche nell'interesse.

