Prima Giornata nazionale dell’ascolto dei minori | le iniziative per il 9 aprile NOTA

aprile 2025 si celebrerà per la Prima volta la Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, istituita in attuazione dell’articolo 3 della legge 4 luglio 2024, n. 104. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’ascolto dei minori, riconosciuto come presupposto fondamentale per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.L'articolo Prima “Giornata nazionale dell’ascolto dei minori”: le iniziative per il 9 aprile. NOTA . Leggi su Orizzontescuola.it Il prossimo 92025 si celebrerà per lavolta ladei, istituita in attuazione dell’articolo 3 della legge 4 luglio 2024, n. 104. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanzadei, riconosciuto come presupposto fondamentale per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.L'articolodei”: leper il 9

200mila svizzeri hanno trovato qualcuno che li ha ascoltati - Il 14 marzo è la Giornata nazionale dell'ascolto. 143.ch - Telefono amico è in prima linea per rispondere alle esigenze della popolazione ZURIGO - Venerdì 14 marzo si celebra in Svizzera la ... (tio.ch)

A "Frontiere" la prima Giornata Nazionale dei Camici Bianchi - Domani, sabato 20 febbraio, si celebra la prima Giornata Nazionale dei Camici Bianchi, istituita per onorare il grande lavoro, impegno e sacrificio del personale medico e sanitario nel corso della ... (rai.it)

Sovvenire: Assisi, in 85 alla prima Giornata nazionale di formazione e spiritualità del Servizio promozione del sostegno economico della Cei - Sono 85 i partecipanti da diverse parti d’Italia alla prima Giornata nazionale di formazione e spiritualità proposta dal Servizio promozione della Cei, in corso di svolgimento ad Assisi nel ... (agensir.it)