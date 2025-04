Thesocialpost.it - Incidente ad Amici 24: Chiara scivola e si infortuna al piede

Leggi su Thesocialpost.it

24 è al centro dell’attenzione per un episodio che ha lasciato i fan col fiato sospeso. Durante una delle registrazioni del serale,, una delle ballerine più amate e promettenti del programma, ha subito unndo sui coriandoli mentre si esibiva. Questo imprevisto ha sollevato molte domande sul suo futuro nella competizione.Le prime reazioni e il supporto dei fanLa notizia, riportata inizialmente da Il Vicolo delle News e ripresa da Superguida TV, ha fatto rapidamente il giro del web. “La ballerina è caduta”, si legge, e nonostante il colpo al, le prime impressioni sembrano rassicuranti. I fan sperano in una pronta guarigione, e sui social si moltiplicano i messaggi di affetto e incoraggiamento.Un fan ha commentato: “Sii è salvata per prima al ballottaggio finale, ma si è fatta male al