Cade dalla scala in un cantiere a Furci siculo | operaio in prognosi riservata al Policlinico di Messina

Versa in condizioni critiche un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Furci siculo, in un cantiere edile dove sono in corso i lavori di completamento di un complesso sportivo. L'uomo, un 57enne di Pagliara, dipendente di una ditta esterna, era giunto con un'autobetoniera per rifornire di calcestruzzo l'impresa esecutrice delle opere e al momento dell'incidente.

