Al via i tour alla scoperta di Napoli per i pazienti oncologici del Pascale

alla scoperta di Napoli: passeggiate dell'arte", questo il nome del progetto per i pazienti del Pascale per aiutarli ad affrontare la lotta contro il cancro. Leggi su Fanpage.it di: passeggiate dell'arte", questo il nome del progetto per idelper aiutarli ad affrontare la lotta contro il cancro.

Al via il Welcome Tour Pinerolo: 8 date da non perdere tra marzo e novembre. Photo-walk tour a Cosenza con Serena Clausi: alla scoperta dell’Arenella e dell’area mercatale. Tour operator e giornalisti nazionali e internazionali alla scoperta della Terre di Fasano. Rocco Siffredi si racconta a teatro. Il tour al via da Firenze. Renzo Piano World Tour 2024 | Da Parigi il via alla sesta edizione. Al via il tour tra “I tesori del Palio di Legnano”: la prima tappa tra i monumenti simbolo. Ne parlano su altre fonti

Al via prenotazioni per visite giornaliere a scoperta Pianosa - Al via prenotazioni per visite giornaliere a scoperta Pianosa In date 27 aprile, 11, 18 e 25 maggio, accompagnati guida Parco FIRENZE , 20 febbraio 2025, 11:55 ... (ansa.it)

Sette walking tour alla scoperta della città di Cherasco - Tornano anche quest’anno gli appuntamenti, organizzati dall’ufficio turistico, per scoprire scorci pittoreschi, storia, monumenti e natura ... (cuneodice.it)