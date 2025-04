Metropolitanmagazine.it - Kanye West e Bianca Censori si sono lasciati: lo rivela una canzone del rapper

Il controverso matrimonio trasarebbe giunto al capolinea. A dare la notizia, in un certo senso, è stato proprio ilche, con un post su X, ha reso pubbliche le tracce del nuovo album WW3, in prossima uscita. I tabloid americani siconcentrati in particolare su un brano, intitolato, e hanno fatto sapere che si tratterebbe di una vera e propria break up song, che racconta la crisi della coppia.Stando al testo, sarebbe stata la modella e architetta australiana a lasciare Ye, che la supplica di ripensarci. Un passo, infatti, recita: «Voglio che torni, che tu torni da me. So cosa ho fatto per farti arrabbiare,, voglio solo che torni da me». Lei sarebbe «scappata via, ma prima ha cercato di farmi ricoverare». Un tentativo non accolto da, che spiega: «Nonandato in ospedale perché nonmalato, semplicemente non capisco».