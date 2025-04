Italia | libri cinesi per ragazzi favoriscono scambi culturali attraverso storie

ragazzi, attirando piu' di 1.500 espositori da oltre 90 Paesi e regioni. Essendo uno degli eventi piu' influenti nel calendario dell'editoria professionale, la fiera di quest'anno, che si e' tenuta dal 31 marzo fino a ieri 3 aprile, dovrebbe aver attirato oltre 20.000 visitatori del settore. Tra i punti salienti, i libri cinesi per ragazzi si sono distinti per la loro ricchezza culturale, la narrazione creativa e il crescente appeal sui mercati internazionali. Guidata dalla China National Publications Import & Export (Group) Corporation, la delegazione cinese ha riunito piu' di 40 importanti editori, offrendo un'ampia selezione di titoli che spaziano dai libri illustrati alla letteratura per ragazzi, fino all'educazione scientifica.

