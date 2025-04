Arresti domiciliari per stalking violenza e minacce | ordinanza eseguita dalla Polizia di Stato di Avellino

Polizia di Stato di Avellino, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, ha disposto gli Arresti domiciliari per un uomo di 40 anni residente a Monteforte Irpino. L'individuo è accusato di numerosi reati, tra cui stalking, violenza. Avellinotoday.it - Arresti domiciliari per stalking, violenza e minacce: ordinanza eseguita dalla Polizia di Stato di Avellino Leggi su Avellinotoday.it Ladidi, in esecuzione di un'emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, ha disposto gliper un uomo di 40 anni residente a Monteforte Irpino. L'individuo è accusato di numerosi reati, tra cui

Arresti domiciliari per stalking, violenza e minacce: ordinanza eseguita dalla Polizia di Stato di Avellino. Stalking, arresti domiciliari e braccialetto elettronico a un ex compagno violento. "Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie": 40enne ai domiciliari con braccialetto elettronico. Insulti, botte e violenza sessuale sulla compagna: lo stalker finisce in carcere. Stalker condominiale a processo: "Quel vicino non mi fa più vivere". Stalking all’ex marito, avvocatessa ai domiciliari. Aveva lavorato anche in un centro anti violenza. Ne parlano su altre fonti

Arrestati per stalking e revenge porn: due persone ai domiciliari in provincia di Caserta - Arrestati a Grazzanise un uomo e una donna per stalking e revenge porn, evidenziando l'allarmante crescita della violenza psicologica e delle molestie nel contesto sociale attuale. (gaeta.it)

Ergastolo e stretta sullo stalking, la legge sul femminicidio - Il disegno di legge per istituire il reato di femminicidio, approvato dal governo il 7 marzo scorso, arriva al Senato. (ansa.it)

Modica, stalking e lesioni all’ex compagno: arrestata una 50enne - La coppia aveva litigi continui e ad avere la peggio era spesso il compagno della 50enne, spesso costretto a fare ricorso alle cure mediche. (meridionews.it)