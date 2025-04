Anna Maria Russo travolta e uccisa da un’auto a Roma | la farmacista 53enne stava attraversando sulle strisce

Anna Maria Russo, farmacista di 53 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in zona Don Bosco, a Roma. L’incidente è avvenuto la sera del 26 marzo, poco prima delle 21, tra piazza San Giovanni Bosco e via Marco Fulvio Nobiliore.Alla guida del veicolo una donna di 60 anni, ora al centro di un’indagine per omicidio stradale da parte della polizia locale. Le autorità stanno accertando se al momento dell’impatto la conducente fosse distratta da un cellulare.Anna Maria era stata trasportata d’urgenza prima al policlinico di Tor Vergata, poi trasferita al Gemelli, dove era stata sottoposta a un delicato intervento. Purtroppo, tra il 1° e il 2 aprile, il suo cuore ha cessato di battere. Oggi, i funerali saranno celebrati nella chiesa di San Policarpo, nel quartiere Appio Claudio, dove risiedeva. Thesocialpost.it - Anna Maria Russo travolta e uccisa da un’auto a Roma: la farmacista 53enne stava attraversando sulle strisce Leggi su Thesocialpost.it di 53 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita damentre attraversavapedonali in zona Don Bosco, a. L’incidente è avvenuto la sera del 26 marzo, poco prima delle 21, tra piazza San Giovanni Bosco e via Marco Fulvio Nobiliore.Alla guida del veicolo una donna di 60 anni, ora al centro di un’indagine per omicidio stradale da parte della polizia locale. Le autorità stanno accertando se al momento dell’impatto la conducente fosse distratta da un cellulare.era stata trasportata d’urgenza prima al policlinico di Tor Vergata, poi trasferita al Gemelli, dove era stata sottoposta a un delicato intervento. Purtroppo, tra il 1° e il 2 aprile, il suo cuore ha cessato di battere. Oggi, i funerali saranno celebrati nella chiesa di San Policarpo, nel quartiere Appio Claudio, dove risiedeva.

