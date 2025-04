Buon sangue non mente | Cindy Crawford e Kaia Gerber identiche sul red carpet per George Clooney

Per presenziare all'esordio teatrale di George Clooney, a Broadway con lo spettacolo Good night, and good luck, Cindy Crawford e Kaia Gerber hanno optato per due outfit quasi coordinati. Accompagnate sul red carpet dal marito e padre Rande Gerber, madre e figlia hanno scelto due look total black con cui si sono distinte dal resto degli ospiti. Crawford ha optato per un vestito monospalla a manica lunga con dettaglio cut out e spacco laterale. Completa la mise con sandali open toe e clutch. La figlia invece ha indossato un abito tubino con scollo halter di Givenchy A/I 2025 by Sarah Burton. Per lei, scarpe a punta con tacco kitten. Già di per sé due icone di stile, insieme Cindy e Kaia formano un duo davvero esplosivo.

