Carlo Ancelotti a processo sul caso Fisco | rischia una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere

condanna a quattro anni e nove mesi di carcere per Carlo Ancelotti, accusato di evasione fiscale. L’allenatore del Real Madrid ha testimoniato giovedì davanti al giudice, dichiarando di “non aver mai pensato di frodare il Fisco” e di non essersi reso conto di eventuali irregolarità. La sentenza è attesa nelle prossime settimane, mentre il tecnico rischia anche una multa di circa 3,1 milioni di euro.Leggi anche: Lutto per Carlo Ancelotti: morta Luisa Gibellini, la 63enne ex moglie dell’allenatore malata da tempoLe accuse della ProcuraAncelotti è accusato di aver evaso 1.062.079 euro tra il 2014 e il 2015, durante la sua prima esperienza alla guida del Real Madrid (2013-2015). Secondo la Procura, l’allenatore avrebbe dichiarato solo i guadagni derivanti dal contratto con il club, omettendo quelli legati ai diritti di immagine. Thesocialpost.it - Carlo Ancelotti a processo sul caso Fisco: rischia una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere Leggi su Thesocialpost.it Il Tribunale di Madrid ha chiesto unaa quattroe novediper, accusato di evasione fiscale. L’allenatore del Real Madrid ha testimoniato giovedì davanti al giudice, dichiarando di “non aver mai pensato di frodare il” e di non essersi reso conto di eventuali irregolarità. La sentenza è attesa nelle prossime settimane, mentre il tecnicoanche una multa di circa 3,1 milioni di euro.Leggi anche: Lutto per: morta Luisa Gibellini, la 63enne ex moglie dell’allenatore malata da tempoLe accuse della Procuraè accusato di aver evaso 1.062.079 euro tra il 2014 e il 2015, durante la sua prima esperienza alla guida del Real Madrid (2013-2015). Secondo la Procura, l’allenatore avrebbe dichiarato solo i guadagni derivanti dal contratto con il club, omettendo quelli legati ai diritti di immagine.

