Borse europee in calo | Milano crolla con timori di recessione globale

Borse europee peggiorano ancora con i timori di una recessione globale, dopo i dazi decisi da Donald Trump ed i rischi di una guerra commerciale. La Borsa di Milano è senza freni e peggiora ancora mentre si guarda all'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 7% 34.464 punti, portandosi a livelli di gennaio 2025. A Piazza Affari sprofondano le banche e le assicurazioni. Unipol (-13%), Bper, Mps, Unicredit Banco Bpm (-11%), Popolare Sondrio e Intesa (-10%). Generali (-7%). Nel Vecchio continente pesante anche Madrid (-4,9%), Francoforte (-3,6%), Parigi (-3%), Londra (-2,7%). Quotidiano.net - Borse europee in calo: Milano crolla con timori di recessione globale Leggi su Quotidiano.net Lepeggiorano ancora con idi una, dopo i dazi decisi da Donald Trump ed i rischi di una guerra commerciale. La Borsa diè senza freni e peggiora ancora mentre si guarda all'avvio di Wall Street dove i future sono in. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 7% 34.464 punti, portandosi a livelli di gennaio 2025. A Piazza Affari sprofondano le banche e le assicurazioni. Unipol (-13%), Bper, Mps, Unicredit Banco Bpm (-11%), Popolare Sondrio e Intesa (-10%). Generali (-7%). Nel Vecchio continente pesante anche Madrid (-4,9%), Francoforte (-3,6%), Parigi (-3%), Londra (-2,7%).

Borse Ue ancora in balia del ciclone dazi, Milano tracolla a -4% con le banche ko. Rimbalza Mosca. Dazi, borse europee ancora in calo: Milano perde il 3,7%, pesa il crollo delle banche. Futures in calo e borse europee in ribasso significativo. Dazi Usa, Borse europee in rosso: Piazza affari crolla (-7%). LIVE. Dazi, Borsa Milano precipita a -7% travolta dalle banche. Europa ancora in rosso: è la peggior settimana dal 2. Dazi: Europa apre negativa, Milano sprofonda a -7. Meloni: "Valutare sospensione Green Deal su auto" - Borsa, Milano sprofonda a -7%. Ne parlano su altre fonti

Borse europee in calo: Milano crolla con timori di recessione globale - Le Borse europee soffrono per i timori di una recessione globale. Milano crolla, Ftse Mib in forte ribasso. Banche e assicurazioni in difficoltà. (msn.com)

Borsa: l'Europa in calo con i timori per i dazi, Milano maglia nera - Tokyo cede il 2,75%, ai minimi da otto mesi. Sul fronte dei cambi lo yen si attesta ai massimi in sei mesi sul dollaro a 146,06. In rosso anche Seul (-0,86%), Mumbai (-1%), Hanoi (-3,75%) e Bangkok ... (ansa.it)

Dazi, Borse Europee ancora in calo: Milano tra le peggiori. Mosca in forte rialzo - Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi chiusi per festività, concludono una nuova seduta pesante, in scia con Wall Street. Sui mercati non ... (msn.com)