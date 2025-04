Bologna infortunio Castro | novità importante cosa filtra per il Napoli

Castro, attaccante del Bologna, in vista della sfida contro il Napoli in Serie A. Tutti i dettagli in merito Il Bologna ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Santiago Castro in vista del Napoli. REPORT – «Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù di Vincenzo Italiano: oggi la squadra ha svolto . Calcionews24.com - Bologna, infortunio Castro: novità importante, cosa filtra per il Napoli Leggi su Calcionews24.com Le ultime sulle condizioni fisiche di Santiago, attaccante del, in vista della sfida contro ilin Serie A. Tutti i dettagli in merito Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Santiagoin vista del. REPORT – «Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù di Vincenzo Italiano: oggi la squadra ha svolto .

Bologna-Napoli, Santiago Castro recupera dall'infortunio: è tornato in gruppo - Buone notizie per il Bologna in vista della gara in programma lunedì alle 20.45 contro il Napoli. Santiago Castro, attaccante argentino autore di 8 gol fino a questo momento della ... (msn.com)

Infortuni Bologna, come stanno Castro e Calabria? Le novità intorno alla squadra rossoblu - Infortuni Bologna, la situazione attuale tra Castro e Calabria. Ecco le ultime novità dopo la partita di ieri sera Il Bologna si sta concentrando in vista dei prossimi impegni, ma ad Empoli ha dovuto ... (calcionews24.com)

Bologna, esami per Castro dopo l'infortunio alla caviglia: l'esito e i tempi di recupero, c'è il comunicato - Arrivano novità sul fronte Santiago Castro dopo l`infortunio alla caviglia rimediato in allenamento con la nazionale e che lo ha ... (msn.com)