Dalla tassa di soggiorno raddoppiata alle multe in spiaggia e la stretta sugli affitti brevi | le nuove regole della Spagna contro l’overtourism Ecco cosa cambia

tassati dal caro prezzi, ma troppe anche per le risorse ambientali. Davanti alle proteste, che si prevedono ancora più infuocate con l’inizio dell’alta stagione, le autorità hanno deciso di tentare una regolamentazione del flusso.Tasse di soggiorno raddoppiateGià dal 2012 la Catalogna prevede un’ecotassa di 0,60-3,50 € a notte. Ma quest’anno il conto potrebbe diventare davvero salato, in particolare a Barcellona, la città-simbolo della rivolta contro l’invasione turistica. Fa sapere la CNN in un recente articolo che a febbraio il governo regionale catalano ha lanciato un piano di raddoppio della tassa turistica: “Se approvato, stanzierebbe almeno il 25% delle entrate per aiutare ad alleviare la carenza degli alloggi, che è la principale lamentela tra i residenti”. Ilfattoquotidiano.it - Dalla tassa di soggiorno (raddoppiata) alle multe in spiaggia e la stretta sugli affitti brevi: le nuove regole della Spagna contro l’overtourism. Ecco cosa cambia Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’anno scorso, 94 milioni di visitatori si sono riversati sulle spiagge e tra le vie delle principali destinazioni turistiche spagnole. Troppe, per i residenti stretti nella morsa del traffico e tarti dal caro prezzi, ma troppe anche per le risorse ambientali. Davantiproteste, che si prevedono ancora più infuocate con l’inizio dell’alta stagione, le autorità hanno deciso di tentare una regolamentazione del flusso.Tasse diraddoppiateGià dal 2012 la Catalogna prevede un’ecodi 0,60-3,50 € a notte. Ma quest’anno il conto potrebbe diventare davvero salato, in particolare a Barcellona, la città-simbolorivoltal’invasione turistica. Fa sapere la CNN in un recente articolo che a febbraio il governo regionale catalano ha lanciato un piano di raddoppioturistica: “Se approvato, stanzierebbe almeno il 25% delle entrate per aiutare adviare la carenza degli alloggi, che è la principale lamentela tra i residenti”.

I turisti fanno più ricca Ca' Sugana: 882mila euro dalla tassa di soggiorno, un tesoretto raddoppiato nel giro di un anno - TREVISO Boom dell’imposta di soggiorno, arrivata a garantire un’entrata da 882mila euro. Praticamente raddoppiata nel giro di un anno. E poi oltre mezzo milione in più di Imu. (ilgazzettino.it)

La Tassa di Soggiorno: cos’è, dove si paga e come funziona - Tassa di soggiorno: dove e quanto si paga in Italia? Ecco una semplice guida per essere informati in caso di vacanza o di breve permanenza in una della numerose città italiane che applicano l’imposta. (occhionotizie.it)

Tassa di soggiorno: gettito raddoppiato, ma dati sull’evasione inesistenti - Gli incassi del Comune dovuti alla tassa di soggiorno sono raddoppiati dal 2019 al 2024: è questa l’unica certezza. “Il gettito ammonta a 834.843 euro nel 2019; nel 2020 oltre 500mila euro; nel 2021 ... (leccesette.it)