Professione cultura e impegno | premio Vincenzo Panuccio alla memoria di Lilia Gaeta

premio Panuccio, organizzato della Fondazione Mediterranea e dal Lions Club Reggio Calabria Host in sintonia e collaborazione con la famiglia del compianto prof. avv. Vincenzo, è stata assegnata alla memoria del magistrato Lilia Gaeta.Il riconoscimento, nato per. Reggiotoday.it - Professione, cultura e impegno: premio Vincenzo Panuccio alla memoria di Lilia Gaeta Leggi su Reggiotoday.it L’edizione del 2025 del, organizzato della Fondazione Mediterranea e dal Lions Club Reggio Calabria Host in sintonia e collaborazione con la famiglia del compianto prof. avv., è stata assegnatadel magistrato.Il riconoscimento, nato per.

Professione, cultura e impegno: premio Vincenzo Panuccio alla memoria di Lilia Gaeta. PremioPREMIO “GENIUS LOCI ARMANDO DE ROSA, RICONOSCIMENTO ALL’IMPEGNO. Giovanni Grasso riceve il Leone d’oro al merito professionale. Portale istituzionale del - 42° Premio Cecina a Federico Rovini. 1° Premio Cecina Solidarietà e Impegno Civile a Pubblica Assistenza Cecina e Misericordia S.P.Palazzi. PREMIO LIVATINO: TERAMO CELEBRA LA LEGALITA' E L'IMPEGNO SOCIALE. TUTTI I RICONOSCIMENTI. Moncalieri: Pietro Bucolìa insignito del premio nazionale Reggio Calabria Day. Ne parlano su altre fonti

PREMIO - "Le eccellenze nelle professioni e nelle Arti del Territorio", sabato 5 aprile al Maschio Angioino - Napoli celebra il talento e l'impegno con la cerimonia di premiazione Le Eccellenze nelle Professioni e nelle Arti del Territorio, che si terrà sabato 5 aprile, alle ore 10:00 nella prestigiosa Sala d ... (napolimagazine.com)

AL GIORNALISTA ENNIO BELLUCCI IL PREMIO DELLA CULTURA ETICA - Ennio Bellucci è nostro orgoglio, va collocato in questo nostro Abruzzo tra le eccellenze regionali per l’impegno conferito nella professione di giornalista con un dato signorile, quindi etico e ... (reteabruzzo.com)

Premio Castellum 2025 - Fino al 10 aprile si potranno proporre le candidature per le benemerenzeciviche promosse come ogni anno dall’Amministrazione comunale. IlPremio Castellum sarà consegnato in occasione della cerimonia d ... (mi-lorenteggio.com)