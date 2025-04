Thesocialpost.it - “A che titolo parla ancora Mario Draghi?”. Ecco perché l’Europa continua ad ascoltarlo

Leggi su Thesocialpost.it

Negli ultimi tempi, una domanda ha iniziato a circolare nel dibattito pubblico: “A chein Europa?”. Un interrogativo che, più che mettere in discussione la legittimità dell’ex Presidente del Consiglio italiano nel prendere la parola su questioni europee, sembra rivelare una memoria piuttosto corta o una scarsa comprensione della sua statura internazionale.non è un politico in senso stretto, questo è fuori discussione. Non è nemmeno però un commentatore d’occasione. Si tratta di un economista di fama mondiale con un curriculum cheda sé. Dopo la laurea alla Sapienza e il dottorato al MIT di Boston, lo stesso ateneo che ha formato altre menti brillanti, ha ricoperto ruoli di primissimo piano nelle istituzioni finanziarie globali.è stato Direttore Generale del Ministero del Tesoro negli anni cruciali delle privatizzazioni italiane, Governatore della Banca d’Italia e, soprattutto, Presidente della Banca Centrale Europea dal 2011 al 2019.