Ricci perfetti? Ecco la beauty routine che li rende morbidi definiti e senza crespo con i prodotti giusti!

Ricci perfetti? Ecco la beauty routine che li rende morbidi, definiti e senza crespo (con i prodotti giusti!) Capelli Ricci: croce e delizia, vero? Un giorno sono super definiti, il giorno dopo sembrano usciti da un film apocalittico. Ma se sei convinta che "i tuoi Ricci non si sistemeranno mai", abbiamo una notizia che ti farà cambiare idea. Il segreto? Una beauty routine mirata e i prodotti giusti (spoiler: li trovi qui sotto!). Con qualche accorgimento quotidiano e i brand migliori del momento, anche i Ricci più ribelli possono diventare la tua arma di seduzione definitiva. Come prendersi cura dei tuoi Ricci (step by step) Tutto parte dalla detersione: scegliere uno shampoo delicato è fondamentale. I Ricci sono già di loro un po' secchi e disidratati, quindi meglio evitare prodotti aggressivi.

