Papa tanta fisioterapia e lievi miglioramenti nella respirazione Incognita Angelus

Repubblica.it - Papa, tanta fisioterapia e lievi miglioramenti nella respirazione. Incognita Angelus Leggi su Repubblica.it La preghiera di domenica “potrebbe svolgersi in modalità differente rispetto alle scorse domeniche”. Leggeri progressi anche degli “indicatori infettivi”. Ancora “prematuro” parlare della Pasqua. Bergoglio continua a non ricevere visite e trascorre la convalescenza a Casa Santa.

Il Papa sarà dimesso dal Gemelli dopo due mesi di convalescenza. Carcere Beccaria, nuova rivolta: incendio per protesta contro i trasferimenti. Due agenti feriti. Papa Francesco "fuori dalla fase critica", cosa manca per sciogliere la prognosi: le ultime dal bollettino. Papa Francesco “ha trascorso la notte senza la ventilazione meccanica”. “Mi segui da un anno, smettila”. Gli audio di Sara Campanella al suo carnefice. Papa Francesco, la Santa Sede: "Situazione stazionaria, piccoli lievi miglioramenti" | Spiegato il motivo della mano gonfia in foto. Ne parlano su altre fonti

Papa: Vaticano, ‘lievi miglioramenti per voce, infezione ancora presente ma in miglioramento - Città del Vaticano, 4 apr. (Adnkronos) - Il Papa, in convalescenza a Casa Santa Marta, continua la terapia farmacologica e le fisioterapie motoria e respiratoria alle quali sta dedicando "molto tempo" ... (lanuovasardegna.it)

Papa Francesco, il bollettino: «Altri lievi miglioramenti nella voce e nella mobilità» - Lo precisa la sala stampa della Santa Sede che conferma anche il «miglioramento generale» , anche se «graduale e lento». Per l'alimentazione, il Papa «mangia normalmente, con cibi solidi» ... (roma.corriere.it)

Come sta di salute Papa Francesco? Le ultimissime notizie - Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco ... (notizie.it)