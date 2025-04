Lapresse.it - Mattarella: “La concentrazione dei poteri indebolisce la democrazia”

Il presidente della Repubblica, Sergioparlando al Quirinale dopo avere ricevuto il premio della Sussidarietà dalle mani di Giorgio Vittadini, il presidente della Fondazione della Sussidarietà, ha incentrato il suo discorso attorno alla necessità di difendere la, mai così minacciata.“Unafatta di sostanza e non di mera forma, di eguaglianza dei cittadini, che si realizza rendendo effettivi i diritti sociali, attraverso l’intervento del servizio pubblico” ha evidenziato il Capo dello Stato aggiungendo che “le concentrazioni deiindeboliscono la. No alla prevalenza del finanziario. Sì, alla cultura del noi“.ricorda che la nostra Costituzione “colloca la dignità della persona e non la ragion di Stato al centro dell’azione della Repubblica”.