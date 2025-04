Catania investe un poliziotto per sfuggire al controllo | 25enne arrestato dopo la fuga a piedi

sfuggire a un controllo stradale ma ha finito per investire un poliziotto e schiantarsi contro alcune auto di servizio. È accaduto nel centro di Catania, davanti alla Questura, dove un 25enne è stato fermato mentre circolava in moto senza casco.Il giovane, invece di fermarsi all’alt degli agenti, ha inizialmente finto di accostare, per poi accelerare improvvisamente, colpendo in pieno un poliziotto che cercava di sbarrargli la strada. L’agente ha riportato una ferita alla mano, ma nonostante il dolore è riuscito a inseguire il fuggitivo.Il motociclista, dopo pochi metri, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, andando a sbattere contro alcune vetture della polizia parcheggiate nelle vicinanze. Nonostante la caduta, ha provato a fuggire a piedi, ma è stato bloccato e arrestato dallo stesso agente investito. Thesocialpost.it - Catania, investe un poliziotto per sfuggire al controllo: 25enne arrestato dopo la fuga a piedi Leggi su Thesocialpost.it Ha tentato dia unstradale ma ha finito per investire une schiantarsi contro alcune auto di servizio. È accaduto nel centro di, davanti alla Questura, dove unè stato fermato mentre circolava in moto senza casco.Il giovane, invece di fermarsi all’alt degli agenti, ha inizialmente finto di accostare, per poi accelerare improvvisamente, colpendo in pieno unche cercava di sbarrargli la strada. L’agente ha riportato una ferita alla mano, ma nonostante il dolore è riuscito a inseguire il fuggitivo.Il motociclista,pochi metri, ha perso ildel mezzo ed è caduto, andando a sbattere contro alcune vetture della polizia parcheggiate nelle vicinanze. Nonostante la caduta, ha provato a fuggire a, ma è stato bloccato edallo stesso agente investito.

