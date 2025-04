Cade dalla scala mentre posiziona l' insegna in codice rosso

scala mentre stava posizionando l'insegna di un negozio in via Galata in centro.L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 8.30 di venerdì 4 aprile 2025 e sul posto sono intervenute l'auto medica Golf 1 e un'ambulanza della Nuova. Genovatoday.it - Cade dalla scala mentre posiziona l'insegna, in codice rosso Leggi su Genovatoday.it Un uomo è rimasto ferito in seguito a una caduta da unastavando l'di un negozio in via Galata in centro.L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 8.30 di venerdì 4 aprile 2025 e sul posto sono intervenute l'auto medica Golf 1 e un'ambulanza della Nuova.

