Mattino 4 volano parole grosse in diretta | Panicucci e Poletti costretti ad intervenire

News Tv. Durante una puntata recente di “4“, Federicae Robertosono statiadin seguito ad uno scontro avvenuto in studio. Sono volatee i conduttori sono intervenuti immediatamente per riportare la calma e la compostezza. (Continua.)Leggi anche: “4 di Sera”, clamoroso fuorionda trae Barra: cos’è successo (VIDEO)Leggi anche: Bimbo di 2 anni azzannato dal pitbull di famiglia: le sue condizioni“4”,in studioNella puntata odierna di “4”, in studio è stato affrontato il delicato tema dei cani pericolosi. Di recente, infatti, c’è stato un nuovo grave episodio: un pitbull ha aggredito un bambino di soli due anni nella propria abitazione. Fortunatamente, il bambino è fuori pericolo, ma l’incidente ha generato una discussione accesa tra i conduttori e il loro ospite, che si è presentato incon un pitbull tra le braccia.