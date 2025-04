I giovani morti nella fabbrica abusiva esplosa a Ercolano erano sfruttati | C’era bisogno di soldi per mangiare

fabbrica abusiva di fuochi d’artificio di Ercolano, dove il 18 novembre persero la vita Aurora e Sara Esposito e Samuel Tafciu, approfittarono “del loro stato di bisogno, a loro noto, dato dall’estrema indigenza vissuta”. erano poveri e ridotti allo stremo, e furono sottoposti a “condizioni di sfruttamento”. È scritto in uno dei capi di imputazione dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari di Napoli a carico di Pasquale Punzo – già detenuto per questa inchiesta da fine novembre – e Vincenzo D’Angelo, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale per aver calpestato ogni norma contrattuale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro, fino a causare la morte dei tre ragazzi deceduti nello scoppio di materiale pericoloso e mal custodito. Ilfattoquotidiano.it - I giovani morti nella fabbrica abusiva esplosa a Ercolano erano “sfruttati”: “C’era bisogno di soldi per mangiare” Leggi su Ilfattoquotidiano.it I titolari delladi fuochi d’artificio di, dove il 18 novembre persero la vita Aurora e Sara Esposito e Samuel Tafciu, approfittarono “del loro stato di, a loro noto, dato dall’estrema indigenza vissuta”.poveri e ridotti allo stremo, e furono sottoposti a “condizioni di sfruttamento”. È scritto in uno dei capi di imputazione dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari di Napoli a carico di Pasquale Punzo – già detenuto per questa inchiesta da fine novembre – e Vincenzo D’Angelo, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale per aver calpestato ogni norma contrattuale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro, fino a causare la morte dei tre ragazzi deceduti nello scoppio di materiale pericoloso e mal custodito.

