Mantova-Brescia una sfida salvezza dal sapore particolare per Davide Possanzini

sfida-salvezza che il Mantova dovrà giocare in casa del Brescia non è certo una partita come le altre per l'allenatore biancorosso Davide Possanzini, che è stato capitano e bandiera delle Rondinelle. "Là – ricorda il tecnico virgiliano – ho passato il capitolo più importante della mia storia calcistica. Ho tanti amici, ho avuto un rapporto speciale con la tifoseria e farà sicuramente effetto andare in quello stadio da avversario. Però fa parte del nostro lavoro e dobbiamo pensare a fare punti. Dopo il 90' ci sarà tempo per i saluti e per lasciarsi andare alle emozioni". Entrambe le squadre si presentano a questo derby dopo una vittoria che ha restituito fiducia e morale. Una svolta che il Mantova è deciso a far continuare: "Noi abbiamo fatto una buona gara, il Brescia ha fatto una bella impresa – spiega mister Possanzini – Saranno galvanizzati e giocheranno in uno stadio che li spingerà molto.

Mantova-Brescia, una sfida salvezza dal sapore particolare per Davide Possanzini - La delicata sfida-salvezza che il Mantova dovrà giocare in casa del Brescia non è certo una partita come le altre per l’allenatore biancorosso Davide Possanzini, che è stato capitano e bandiera delle ... (msn.com)

Brescia, Cistana out con il Mantova: le possibili soluzioni in difesa - Il centrale alza bandiera bianca per un sovraccarico. Maran era già senza Adorni, squalificato: emergenza totale nel reparto arretrato ... (giornaledibrescia.it)

Brescia-Mantova, le tre sfide memorabili tra promozioni e spareggi per non retrocedere - Brescia e Mantova, oltre a essere accomunate da uno storico gemellaggio, si sono spesso affrontate in match utili per promozioni e spareggi ... (derbyderbyderby.it)