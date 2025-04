Pisa festeggia i 100 anni di Nonna Emma | gli auguri del Comune

Pisa ,4 aprile 2025 – Un secolo di vita celebrato con affetto e riconoscenza. Il Comune di Pisa ha reso omaggio alla signora Emma Lucarelli Bentivoglio in occasione del suo centesimo compleanno, festeggiato il 3 aprile. L'assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno si è recata nella sua abitazione, dove ha portato a nome dell'amministrazione un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri ufficiali firmati dal sindaco Michele Conti. Nata a Napoli il 3 aprile 1925, figlia dell'Ufficiale dell'Esercito Mario Lucarelli e di Maria Scaroina, la signora Emma ha trascorso un'infanzia itinerante, seguendo i trasferimenti del padre in varie città italiane. Tra i luoghi più cari, l'isola di Rodi, dove ha vissuto a lungo. Durante la Seconda guerra mondiale, la famiglia fece ritorno in Italia, stabilendosi prima a Cagliari, poi a Lecce.

