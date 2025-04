Dilei.it - Chi è Ambrosia Caldarelli, Cristina in Che Dio ci aiuti 8

Leggi su Dilei.it

è una delle giovani promesse del nostro cinema e della nostra tv, e rappresenta perfettamente quella nuova generazione di attrici capace di unire talento, preparazione e una personalità scenica magnetica che la rende adatta a molteplici ruoli. Nata a Roma il 9 dicembre 2000, con origini pugliesi e cresciuta a Trastevere, ha saputo costruirsi in pochi anni un’identità artistica solida e riconoscibile, grazie a scelte coraggiose e interpretazioni mai banali, talvolta molto più complesse di quelle che farebbe normalmente un’attrice della sua età.Chi èCome attrice, muove i suoi primi passi verso il mondo dello spettacolo quasi per caso, presentandosi a un casting per un film di Nanni Moretti. Nonostante il provino non andò a buon fine, fu un momento rivelatore.