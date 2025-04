Panorama.it - Robert Downey Jr. ha 60 anni: alti e bassi di una star che ha saputo rinascere

OggiJr. spegne 60 candeline.di film iconici come Assassini nati – Natural Born Killers e Charlot, e volto celebre di saghe di successo mondiale come Iron Man e Sherlock Holmes, l’attore nato il 4 aprile 1965 a New York vanta una carriera tanto brillante quanto tormentata.Figlio dell’eccentrico regista sperimentaleSr. e di Elsie Ann Ford,debutta al cinema a soli cinque, al fianco del padre e dell’attore francese Benoit Moussoulox. Fin da giovanissimo respira l’aria del set, ma la sua prima grande passione è il balletto: per coltivarla, si trasferisce a Londra a dieciper studiare alla Perry House School. Dopo il divorzio dei genitori, si sposta con il padre in California, ma a 17torna a New York, dove condivide un appartamento con Kiefer Sutherland.