Bergamonews.it - “Grembo di speranza”, a Romano mostra della pittrice Patrizia Masserini

Leggi su Bergamonews.it

“La Bellezza porta”: sotto il segno di questa ispirazione prosegue adi Lombardia il programma del MACS, nel quadro delle celebrazioni del Giubileo2025.Si è chiusa da pochi giorni al Museo d’Arte e Cultura Sacra l’evocativadi sculture in ceramica e disegni di Carlo Previtali dal titolo “Latra le due sorelle maggiori” e, il prossimo 5 aprile, inaugura la rassegna di opere di Beniamino Piantoni “La, sogno di un uomo sveglio”.Intanto, è allestita fino a domenica 6 aprile nella ChiesaGrotta diladi” con opere. Con questo ciclo di lavori, che arriva fino al 2024,ci invita a osservare il corpo come dimensione tangibile di un’anima in cerca di risposte. Il corpo come luogo in cui bellezza e dolore, fragilità ed energia coesistono, e dove lapuò germogliare nonostante le incertezzenostra condizione esistenziale, oggi più che mai esposta alle contraddizioni di un presente aspro, carico di tensioni e di fratture.