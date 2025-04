Thesocialpost.it - Raid russi su Kharkiv: auto ed edifici in fiamme

Leggi su Thesocialpost.it

È di almeno quattro vittime e 32 feriti il bilancio di un nuovo attacco con droni che ha colpito, nell’Ucraina orientale. A riferirlo è stato Ihor Terekhov, sindaco della città, secondo quanto riportato da fonti locali. L’attacco, che ha avuto luogo nelle prime ore del mattino, ha provocato devastazione in una zona residenziale, con abitazioni e veicoli avvolti dalle.Un filmato diffuso dai servizi di emergenza mostra scene drammatiche: i vigili del fuoco impegnati tra le macerie, mentre cercano di evacuare i civili e domare gli incendi divampati dopo l’esplosione. In sottofondo, si sentono urla e richiami, mentre il fumo denso avvolge l’area colpita.Il sindaco Terekhov ha descritto l’attacco come “un’aggressione brutale alla popolazione civile”, sottolineando la difficoltà delle operazioni di soccorso.