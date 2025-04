Emendamento ballottaggi per presidenza Senato c’è rischio che sia improponibile

Senato, Ignazio La Russa, ha invitato il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, ad un attento esame dell'Emendamento al Dl Elezioni che prevede la modifica delle norme sul ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei Comuni sopra i 15mila abitanti. Secondo la presidenza, infatti, ci sarebbero seri rischi che questo Emendamento possa essere considerato improponibile a norma di regolamento. È quanto si apprende da fonti della presidenza.Cosa prevede l'Emendamento sui ballottaggiL'Emendamento, proposto dalla maggioranza nell'iter di conversione in legge del decreto sulle elezioni amministrative di maggio e giugno, prevede che nei comuni con più di 15mila abitanti il sindaco possa essere eletto al primo turno, senza passare dal ballottaggio, se ottiene più del 40% dei voti.

