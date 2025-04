Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata vittima di Spoofing. Il numero era identico a quello della banca, ma i miei soldi sono spariti”: ecco come funziona la nuova truffa

Una telefonata nel mezzo di una normale giornata lavorativa. Unche, a prima vista, sembra proprio. E in pochi minuti, un conto svuotato. È la disavventura vissuta da Courtney, 35 anni, di Toronto,di, che ha deciso di raccontare tutto su TikTok per mettere in guardia gli utenti. “Il modo in cui itori mettono a punto questi sofisticati raggiri fa davvero paura”, ha raccontato a People.Tutto è iniziato a gennaio. Courtney era in ufficio, impegnata tra riunioni e telefonate, quando ha ricevuto tre chiamate consecutive da unsconosciuto. Alla terza ha controllato su Google: erasua. Ha risposto. Dall’altra parte, una voce calma e formale. Le ha spiegato che c’erano “addebiti in sospeso segnalatisospetti sul suo conto corrente.