La Borsa a -7% choc | banche in picchiata

Giornata drammatica a Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede il 7 per cento. Sul finire della mattinata ladi Milano continua a cadere in, confermandosi la maglia nera in Europa e non riuscendo a reagire allocausato dal piano del presidente Usa Donald Trump sui dazi a tutti i Paesi. A pesare sui titoli il timore di una recessione globale. A trascinare al ribasso l'indice Ftse Mib, sceso sotto quota 35mila (per la precisione, intorno alle 12.30 è a 34.478 punti), sono soprattutto i titoli bancari con Banca Mps che per l'11,58%%, Unicredit l'11,57%, Bper l'11,4%, Banco Bpm -11,33% e Intesa Sanpaolo -10,04 per cento. Di fronte a una situazione così diffiicile, per l'Italia, per l'Unione europea e per il mondo intero, la politica italiana continua a dividersi con l'opposizione che accusa il governo.