Ilfattoquotidiano.it - “È stupido, fa pipì dappertutto tranne che nella lettiera”: gatto abbandonato con un crudele messaggio davanti a un rifugio per animali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non c’è limite alla crudeltà. A Rimouski, in Canada, un piccolosoriano è statoa unper, dentro la confezione di un ferro da stiro. Accanto a lui, unagghiacciante: “che fache”. Ilè stato trovato spaesato e terrorizzato, e mostrava i segni di una totale mancanza d’affetto. Nessun gesto di pentimento, solo rabbia e insofferenza.Il “Rimouski Animal Service Center” ha subito preso in carico l’animale, fornendogli cure veterinarie e un ambiente sicuro. Ilperha spiegato: “Questa mattina abbiamo accolto unche, stando alle parole molto pesanti rimaste sulle sue labbra, “non era pulito”. Spesso dietro questo comportamento c’è una ragione ben precisa: disagio, stress, un problema medico.