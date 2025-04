Gamberorosso.it - Colazione anatolica e aperitivi "meticci" a Roma: nel nuovo ristoratore curdo al Pigneto

Xerip Siyabend nasce in Kurdistan quarant’anni fa, il popolo al quale appartiene vive da sempre il dramma di non aver mai ottenuto un proprio stato indipendente, attualmente infatti i curdi sono sparsi in 5 diverse nazioni: Turchia, Iran, Iraq, Siria e Armenia. Parliamo di oltre 30 milioni persone che dopo anni di migrazioni, persecuzioni e riassetti geografici non hanno mai perso quel carattere identitario, sentendosi tutti parte di un unico grande popolo senza calpestare la stessa terra. Xerip, è uno di loro, è unche ama la sua cultura e che ha deciso di portare un pezzo di Kurdistan in Italia, anzi adove da pochissimi giorni ha aperto il suo secondo locale nella zona del.L'arrivo in Italia per vivere da uomo liberoXerip arriva nel nostro Paese nel 2012, quando gli chiediamo cosa l’abbia spinto ad una decisione così drastica, risponde con chiarezza e senza remore.