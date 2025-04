Inzaghi Inter il confronto con Mourinho e con la storia | due modi differenti di essere leader

Inzaghi Inter, il confronto con Mourinho e con la storia: due modi differenti di essere leader. Il paragone tra i due allenatoriTuttosport si è soffermata sul modo diverso di intendere il calcio e il ruolo di allenatore di Simone Inzaghi rispetto a José Mourinho, sulla panchina dell’Inter. Eppure l’ex Lazio spera di poter ripercorrere le orme del portoghese sul piano sportivo, inseguendo quel sogno Triplete bis.Inzaghi Inter – «Le etichette si appiccicano addosso, esasperano e semplificano, raccontano solo una parte. Simone Inzaghi si è ritrovato da sempre a essere il “Normal One”. Perché risponde con garbo e sembra evitare scientificamente i titoli, tratta i giocatori come amici e forse un po’ calciatore si sente ancora oggi che è diventato allenatore da anni. Vince lo scudetto e per celebrarlo cede le luci della ribalta al vice Farris. Internews24.com - Inzaghi Inter, il confronto con Mourinho e con la storia: due modi differenti di essere leader Leggi su Internews24.com di Redazione, ilcone con la: duedi. Il paragone tra i due allenatoriTuttosport si è soffermata sul modo diverso di intendere il calcio e il ruolo di allenatore di Simonerispetto a José, sulla panchina dell’. Eppure l’ex Lazio spera di poter ripercorrere le orme del portoghese sul piano sportivo, inseguendo quel sogno Triplete bis.– «Le etichette si appiccicano addosso, esasperano e semplificano, raccontano solo una parte. Simonesi è ritrovato da sempre ail “Normal One”. Perché risponde con garbo e sembra evitare scientificamente i titoli, tratta i giocatori come amici e forse un po’ calciatore si sente ancora oggi che è diventato allenatore da anni. Vince lo scudetto e per celebrarlo cede le luci della ribalta al vice Farris.

