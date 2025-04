Tgcom24.mediaset.it - Usa, tempeste in Indiana: distrutto enorme centro di distribuzione

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Violentehanno devastato le città dall'Oklahoma all', distruggendo case e sollevando detriti. Mercoledì 2 e giovedì 3 aprile sono stati emessi decine di avvisi di forti temporali dal Texas al West Virginia. Un grandediSur La Table a Brownsburg,, vicino apolis, è stato gravemente danneggiato dai venti. Almeno una persona è rimasta uccisa nel Missouri sudorientale mentre una parte di un magazzino è crollata in un sobborgo dipolis. Emergenza anche in Arkansas.