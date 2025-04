Thesocialpost.it - Brignone, non ci voleva: dopo l’infortunio arriva il verdetto dei medici

Un suono secco, crudele. È bastato quello, in un gigante degli Assoluti apparentemente tranquillo, per gelare il sangue dell’Italia dello sci. Federicastava facendo il suo mestiere: disegnare curve perfette, comandare la gara, come tante altre volte. Poi, all’improvviso, l’appoggio sbagliato, il palo maledetto, la rotazione forzata sulla gamba sinistra. E quel crac che nessun atleta vorrebbe mai sentire.Un sogno chiamato Milano-CortinaEra tutto pronto per il gran finale. La seconda Coppa del Mondo in carriera, i due titoli di specialità – superG e discesa – già in tasca. E poi quel successo sulle Tofane, a gennaio, dove aveva finalmente domato la pista più ostica. Tutto sembrava condurre verso il sogno più grande: l’Olimpiade di casa, il 2026. E adesso, invece, la domanda che rimbalza ovunque è: ci sarà?Una diagnosi che fa maleLa verità è dura: frattura pluriframmentata con coinvolgimento dei legamenti.