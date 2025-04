Sindrome del bambino scosso giornata nazionale dedicata alla prevenzione

Sindrome del bambino scosso”, nell’ottica di migliorare la salute dei più piccoli a partire dai primi 1000 giorni di vita. Per celebrare la giornata nazionale dedicata alla Baby Shake Syndrome che ricorre il 6 Aprile, il personale della. Messinatoday.it - Sindrome del bambino scosso, giornata nazionale dedicata alla prevenzione Leggi su Messinatoday.it Informazione e sensibilizzazione sociale per prevenire la “del”, nell’ottica di migliorare la salute dei più piccoli a partire dai primi 1000 giorni di vita. Per celebrare laBaby Shake Syndrome che ricorre il 6 Aprile, il personale della.

