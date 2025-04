Iodonna.it - «Io sono una donna, lui è un uomo e questo è un torneo femminile. Non tirerò di scherma contro questa persona». Ma il regolamento parla chiaro

Al Cherry Blossom Open, in Maryland, la schermitrice statunitense Stephanie Turner è stata squalificata dopo essersi rifiutata di affrontare l’avversaria transgender Redmond Sullivan. Ma il suo “no” non è stato silenzioso: Turner si è inginocchiata in pedana e ha dichiarato con fermezza la sua posizione. «Iouna, lui è unè un. Io nondi», ha detto, secondo quanto riportato da Fox News Digital. Il gesto ha avuto conseguenze immediate: l’arbitro ha estratto il cartellino nero, escludendola dalla competizione per comportamento antisportivo. Transessualità, omosessualità, bisessualità: domande e risposte guarda le foto La protesta di Stephanie Turner per la schermitrice transStephanie Turner non ha agito d’impulso.